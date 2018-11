'Russische bommenwerpers vlogen laag over Belgisch marineschip'

Het is niet de eerste keer dat Russische militaire toestellen laag over NAVO-schepen vliegen. In april 2016 gebeurde dat bij de USS Donald Cook, ook in de Oostzee, met hetzelfde type bommenwerper. Die toestellen waren toen niet bewapend.

'Escalatie'

Dat de bommenwerpers nu wel raketten onder hun vleugels hadden, ziet de Belgische kapitein als een nieuwe escalatie in de confrontatie tussen Rusland en het Westen. "Het was een duidelijk signaal van de Russen: kijk eens wat wij kunnen, wat wij durven."

De Belgische mijnenbestrijder Godetia is niet toegerust om aanvallen van vijandelijke vliegtuigen af te weren, net als de andere NAVO-mijnenjagers die in de buurt waren. Toch had het fout kunnen aflopen, zegt de kapitein van het Belgische fregat Louise Marie. Zijn schip was in de buurt van de mijnenjager bezig met een luchtverdedigingsoefening.

Volgens de kapitein van de Louise Marie treden de Russen nu veel assertiever op: "Het wordt frequenter en frequenter. We zien dat er een assertievere Russische opstelling is tegenover onze militaire eenheden. We beginnen eraan te wennen, maar we moeten daar voorzichtig mee omspringen om te vermijden dat er misverstanden ontstaan en ongelukken gebeuren."