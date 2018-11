Op de Pride in New Delhi kan Palash een dag Tinker Bell zijn

Palash Borah heeft iets te vieren. Vandaag werd in de Indiase hoofdstad New Delhi de meest uitbundige Queer Pride tot nu toe gehouden, de eerste sinds homoseksualiteit in september werd gedecriminaliseerd. Borah, die al bijna tien jaar openlijk homoseksueel is, kleedt zich samen met een aantal vrienden voor deze gelegenheid voor het eerst in vrouwenkleding.

"De wetswijziging was een bevrijding", zegt de 28-jarige Borah, die werkt als marketeer. "Daarom hebben we deze jurken uitgezocht voor vandaag. Op deze manier kan ik mezelf uitdrukken en mezelf bevrijden. Door zo flamboyant over straat te lopen in mijn glinsterende jurk, voel ik me gelukkig. Ik heb het gevoel dat we alles kunnen zijn wat we willen; we kunnen meer zijn dan onszelf."

In de video volgen we Borah terwijl hij zich klaarmaakt voor Queer Pride in New Delhi, waar hij zijn opwachting maakt als Tinker Bell: