Oranje licht en rode oogstrepen voor het uitbannen van geweld tegen vrouwen

Op verschillende manieren wordt vandaag aandacht gevraagd voor geweld tegen vrouwen. In Rotterdam en andere steden in binnen- en buitenland kleuren gebouwen oranje, in Spanje wordt in tientallen steden en dorpen gedemonstreerd.

De Verenigde Naties heeft 25 november uitgeroepen tot 'Internationale dag voor het uitbannen van geweld tegen vrouwen'. Volgens de VN krijgt een op de drie vrouwen en meisjes in haar leven te maken met fysiek of seksueel geweld, vaak door de partner. Andere vormen van veelvoorkomend geweld zijn uithuwelijking, mutilatie van genitaliën, seksuele dwang binnen relaties, mensenhandel en seksuele uitbuiting.

De voorzitter van het Europees Parlement, de Italiaan Tajani, tekende op een persconferentie over de brexit in Brussel een rode streep onder zijn oog om aandacht te vragen voor geweld tegen vrouwen.