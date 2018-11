No brexitdeal? Dan is er geen plan B

Er was geen applaus, er waren geen bloemen. "Alleen toespraken van leiders die allemaal benadrukten dat het een trieste dag was voor de Europese Unie", zo beschreef premier Rutte na afloop de speciale brexitbijeenkomst in Brussel. En plannen voor het geval het Britse parlement de deal niet accepteert zijn er niet. "Er is geen plan B."

Nadat de 27 EU-leiders vanochtend formeel de overeenkomst met het Verenigd Koninkrijk hadden goedgekeurd, kwam premier May de vergaderzaal binnen. Ze kreeg een plek naast voorzitter Donald Tusk, als gast, waarna de toespraken van de andere leiders volgden met als thema: het is onvermijdelijk, dit is een dag zonder winnaars en verliezers.

Maar voor de Britten daadwerkelijk de Europese Unie hebben verlaten, moet nog een aantal stappen worden gezet. Om te beginnen moet het Britse Lagerhuis instemmen met de deal. Dat zal nog een lastige klus worden voor premier May.

Desondanks geloven de andere regeringsleiders in haar overredingskracht. "Als ik lid was van het Britse Lagerhuis dan zou ik voor de deal stemmen", aldus Rutte. En als het Britse parlement de overeenkomst heeft geaccepteerd, moet ook nog het Europees Parlement de meer dan 500 pagina's tellende scheidingsovereenkomst goedkeuren.

Tirade

De stemming in het Europees Parlement zal waarschijnlijk niet al te veel problemen opleveren. Verschillende politici van het parlement liepen in de wandelgangen van de Europese top rond en vertelden in elke microfoon die ze zagen dat het een pijnlijke dag was, maar dat ze de scheidingsakte zouden goedkeuren. Alleen Nigel Farage van UKIP (de partij die opgericht is om het Verenigd Koninkrijk uit de EU te leiden) hield in alle vroegte, vooral voor de Britse media, een tirade tegen de afspraken.

Nadat het Britse en Europese parlement hebben ingestemd, moeten de Europese regeringsleiders op een top in maart volgend jaar definitief hun handtekening zetten. Dan zal er waarschijnlijk ook een formeel moment zijn.