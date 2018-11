De Bijlmer bestaat 50 jaar: hoe ziet de toekomst eruit?

In 50 jaar Bijlmer ziet Jandnanansing dat vooral de kunst- en cultuursector flink gegroeid is. "Zo hangt een expositie van Raquel van Haver, afkomstig uit Zuidoost, in het Stedelijk Museum. Ook de tulpenblaadjes op Amsterdam Centraal Station zijn gemaakt door een kunstenaar uit onze buurt. De Bijlmer wordt onderdeel van de gevestigde orde."

Trots op de buurt

Er is een goede vibe in het stadsdeel, merkt de bestuurder. "Ook door de inzet van jongeren. Ze zijn trots op de Bims, zoals ze de Bijlmer noemen. Natuurlijk is het niet een groot 'hiep hiep hoera-verhaal', dat zien zij ook. Maar ze eisen wel hun plek aan tafel op en denken mee over hun buurt."

Volgens Jadnanansing zijn veel jongeren op zoek naar rolmodellen, die een positief voorbeeld kunnen geven. "Daarom investeren we nu in vaardigheidstrainingen op vmbo's, om ze zelfvertrouwen te geven." Jadnanansing denkt dat er vooral in de ict-sector en in de duurzame energie veel kansen liggen. "Daarin kunnen we echt een voortrekkersrol vervullen."