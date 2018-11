Botsing tussen schepen Oekraïne en Rusland in Zee van Azov

Een schip van de Russische kustwacht heeft een sleepboot van de Oekraïense marine geramd, zegt de regering in Kiev. De motor en de romp van het schip zijn beschadigd geraakt door de aanvaring.

Het incident gebeurde toen drie schepen van de Oekraïense marine de Straat van Kertsj wilden passeren. Die ligt tussen het door Rusland geannexeerde schiereiland de Krim en Rusland. Het is de verbinding tussen de Zwarte Zee en de Zee van Azov, waar zowel Oekraïne als Rusland aan grenst.

Gevaarlijke manoeuvre

Rusland betitelt het incident als een gevaarlijke manoeuvre en spreekt van een provocatie. Oekraïne zou een conflict willen uitlokken, wordt in Russische media aangevoerd. Volgens de Russische veiligheidsdiensten zijn de Oekraïners zonder toestemming de grens overgestoken en voeren ze in Russische wateren.

Maar volgens Oekraïne gaat het om "Russische agressie" en houdt dat land zich niet aan de regels die in 2003 in een verdrag zijn vastgelegd over het gebruik van de Zee van Azov en de Straat van Kertsj. De Oekraïense marine zegt dat Rusland van tevoren was geïnformeerd over het verplaatsen van de marineschepen vanuit Odessa naar de Zee van Azov.