Meer lichamen gevonden na kapseizen boot op Victoriameer

Het dodental van de scheepsramp op het Victoriameer in Uganda is opgelopen tot 29 en zal waarschijnlijk nog stijgen. De boot kapseisde gisteren in de buurt van de hoofdstad Kampala tijdens een dagtochtje.

Kort na het ongeluk werden tien doden uit het water gehaald. Bijna dertig mensen werden gered.

Slecht weer

De schipper kwam door het slechte weer in de problemen, zegt de politie. Die meldt ook dat er 84 mensen aan boord waren en dat dat er "te veel" waren, al kan de politie niet zeggen hoeveel mensen er in totaal op het schip mochten zijn.

De boot zou tot voor kort aan de ketting hebben gelegen. Bovendien was er geen vergunning om het water op te gaan.

Ugandese reddingswerkers en vissers zoeken op het meer en in het schip nog naar vermisten.