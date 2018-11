Rusland: gifgasaanval op Aleppo vanuit gedemilitariseerde zone

Rusland zegt dat opstandelingen in Syriƫ gisteravond laat vanuit de gedemilitariseerde zone in de provincie Idlib raketten met chlorine hebben afgevuurd op de miljoenenstad Aleppo. Zeker 46 mensen zouden gewond zijn geraakt, 8 kinderen zouden naar het ziekenhuis zijn gebracht. Syrische staatsmedia spreken van meer dan 100 gewonden.

De Russen zeggen dat de aanval kwam vanuit een gebied dat gecontroleerd wordt door rebellenbeweging al-Nusra. Het Russische ministerie van Defensie wil de Turken op de aanval aanspreken. Met hen heeft Rusland afspraken gemaakt over het nakomen van het bestand in Idlib. De rebellen zeggen dat ze geen gifgasaanval hebben uitgevoerd op Aleppo en spreken van leugens.

De partijen in de Syrische burgeroorlog beschuldigen elkaar over en weer van het gebruik van gifgas. De berichten zijn niet onafhankelijk te controleren. Zo was er in april een aanval in Douma, waar de OPCW onderzoek naar doet.

Frontlinie

Aleppo werd eind 2016 door het regeringsleger, met Russische en Iraanse steun, heroverd op de strijders die vechten tegen de Syrische president Assad. De miljoenenstad ligt vlak naast de provincie Idlib, de laatste frontlinie.

Veel strijders zijn naar Idlib gevlucht nadat ze elders zijn verdreven. De internationale gemeenschap vreest een bloedbad en drong aan op onderhandelingen om dat te voorkomen. De Russen en Turken werden het in september eens over een gedemilitariseerde zone.

Die zone moet een buffer vormen tussen het Syrische regeringsleger en de rebellen. Het fragiele bestand, dat geregeld wordt geschonden, wordt bewaakt door Russische en Turkse militairen.