Leger Mali bevestigt dood leider jihadisten

De legerleiding van Mali heeft de dood bevestigd van de extremistische leider Amadou Koufa, donderdag bij een operatie van Franse troepen. De Franse minister van Defensie Florence Parly verklaarde deze week dat zeker 30 jihadisten bij de actie gedood zijn, onder wie waarschijnlijk ook Koufa.

Een Malinese legerwoordvoerder zei vandaag dat Koufa inderdaad onder de doden is, zonder daarover nadere bijzonderheden te verstrekken.

Duizenden militairen

Koufa is een radicale geestelijk leider, en een van de plaatsvervangende leiders van de extremistische beweging die verantwoordelijk is voor aanvallen op militairen en burgers in Mali en Burkina Faso. De beweging heeft banden met al-Qaida.

Bij de actie donderdag zette het Franse leger helikopters, drones en grondtroepen in. Frankrijk heeft duizenden militairen gelegerd in Mali om de regering te helpen in de strijd tegen het terrorisme. Nederland is jaren betrokken geweest bij de VN-missie tegen het extremisme in Mali. Volgend jaar wordt de Nederlandse bijdrage daaraan beƫindigd.