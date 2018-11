Wekdienst 25/11: brexit-akkoord getekend en Junior Songfestival

Wat heb je gemist?

In verschillende landen in Europa is gisteren gedemonstreerd tegen seksueel geweld tegen vrouwen. In Frankrijk gingen tienduizenden mensen de straat op, vooral in Parijs. Ook in Athene, Genève en Rome werd betoogd, daar waren het er honderden.

Volgens de organisatoren van het protest in Parijs, dat gehouden werd door de beweging #NousToutes (Wij Allemaal) was de demonstratie het grootste feministische protest ooit gehouden in Frankrijk. De betogers, van wie er veel in het paars waren gekleed, willen dat de overheid geld vrijmaakt om geweld tegen vrouwen aan te pakken.

Ander nieuws uit de nacht:

En dan nog even dit:

In een restaurant in het Belgische Westende hebben ze een een bijzondere manier gevonden om hun gasten met elkaar aan het praten te krijgen. Vanaf 1 december kunnen de gasten van restaurant 't Hoeveke hun telefoon opbergen in een kluis. Als de hele tafel daarvoor kiest, krijgen ze een gratis fles wijn, meldt VTM.

Uitbater Mike Willems installeerde 25 kluisjes waar de gasten hun telefoon in kwijt kunnen. "Als ze toch hun gsm uit het kluisje halen, zetten we de fles op de rekening", zegt hij.

Voor kinderen maakt het restaurant een uitzondering. Die moeten volgens de uitbater rustig zijn in het restaurant en daarbij kan een telefoon helpen.