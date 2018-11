Chris Verlaan winnaar Camaretten Festival

Cabaretier Chris Verlaan heeft de 53e editie van het Camaretten Festival in het Nieuwe Luxor Theater in Rotterdam gewonnen. Verlaan won zowel de juryprijs als de publieksprijs. Andere finalisten waren de Waterkonijnen en Hassan el Rahaui.

De jury zegt het knap te vinden hoe Verlaan autisme in zijn show Man in de Maak heeft verwerkt. "Zijn voorstelling heeft een grote grapdichtheid en hij wisselt mooi af tussen verhaal en liedjes. Er zitten in het programma veel slimme vondsten en woordgrapjes", staat in het juryrapport.

De drie finalisten van het festival gaan de komende tijd op tournee. Van december tot mei treden ze op in meer dan 60 theaters en op drie poppodia.

Eerdere winnaars van het cabaretfestival zijn onder anderen Theo Maassen, Marc-Marie Huijbregts en Brigitte Kaandorp. Vorig jaar sleepte Janneke de Bijl zowel de jury- als de publieksprijs in de wacht.