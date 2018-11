Opnieuw rellen bij brandstofprotest Charleroi

In de Belgische stad Charleroi heeft de Belgische ME opnieuw ingegrepen bij een protest tegen hoge brandstofprijzen. De politie verwijderde een barricade en zette een waterkanon in om een groep van ongeveer 150 mensen te verdrijven.

Volgens Belgische media verspreidde de menigte zich vervolgens. Een aantal van hen gooide etalageruiten van winkels in. Sommigen zouden winkels hebben geplunderd in de Waalse stad. Ook werden abri's en straatmeubilair vernield en werden vuilcontainers in brand gestoken.

Er zouden gewonden zijn gevallen, maar hoeveel is niet bekend. Ook zijn er meerdere arrestaties verricht.

Gele hesjes

De relschoppers droegen gele hesjes; het symbool van het protest tegen hoge brandstofprijzen dat in Frankrijk begon. Afgelopen week was het ook al onrustig in Wallonië. Er werd met vuurwerk gegooid en een cameraploeg werd aangevallen.

Gisteren liep het opnieuw uit de hand in Frankrijk bij brandstofprotesten. In de Franse hoofdstad verzamelden duizenden mensen zich bij de Champs-Élysées, in het centrum van Parijs. Daar kwam het tot een felle confrontatie tussen betogers en de ME. De Franse president Macron heeft de gewelddadige protesten scherp veroordeeld.