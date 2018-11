Boot kapseist op Victoriameer in Uganda: zeker tien doden, vermoedelijk meer

In Uganda zijn zeker tien mensen om het leven gekomen nadat een boot op het Victoriameer was gekapseisd. Het dodental loopt vermoedelijk nog op. Minstens veertig opvarenden zijn uit het water gered.

Er wordt in het scheepswrak onder water gezocht naar slachtoffers. Onduidelijk is hoeveel mensen op de boot zaten. Onbevestigde berichten spreken van 120 opvarenden, vermoedelijk mensen die een weekendtripje maakten. Volgens de nationale omroep NTV Uganda voer de boot in de buurt van de kust bij Kampala.

Het is niet duidelijk wat de oorzaak is van het ongeluk. Volgens de autoriteiten zullen de reddingswerkzaamheden de hele nacht doorgaan.

Bij een scheepsramp op hetzelfde Victoriameer kwamen in september nog ruim 200 mensen om het leven. Het meer is berucht om zijn scheepsrampen. Veel boten kapseizen omdat er veel meer mensen aan boord gaan dan de boten aankunnen.