FNV: komende maanden steeds vaker en harder actie voor beter pensioen

Vakbond FNV gaat de komende maanden steeds vaker en harder actievoeren om een beter pensioen voor werknemers te forceren. Dat is afgesproken op een actiebijeenkomst in het FNV-vakbondshuis in Utrecht, waarbij zo'n duizend mensen aanwezig waren.

Dinsdag klapten de gesprekken tussen de vakbonden, werkgevers en het kabinet, na zeven jaar onderhandelen. Volgens de vakbonden kwam het kabinet onvoldoende tegemoet aan de eis voor het langzamer laten stijgen van de AOW-leeftijd.

"Er is gekozen voor een opbouw van de acties richting de Provinciale Statenverkiezingen van maart volgend jaar", zegt FNV-woordvoerder Harrie Lindelauff. "We zullen steeds vaker en harder actievoeren om een goed pensioen af te dwingen."

De eerste actie zal zijn op 13 december: dan leggen medewerkers van de Rotterdamse haven en de politie gezamenlijk gedurende 66 minuten het werk neer. "Een symbolisch getal: we willen de AOW-leeftijd bevriezen op 66 jaar", zegt Jan Struijs, voorzitter van de Nederlandse Politiebond.

"Ook andere sectoren, zoals de zorg, bouw en metaalsector, gaan kijken of ze zich bij acties aansluiten", zegt Struijs. "Vooral voor de zware beroepen was het mislukken van het pensioenoverleg een klap."

Rutte: onbegrijpelijk

Na het stuklopen van de onderhandelingen zei premier Rutte, die meerdere keren bij de onderhandelingen aanwezig was, het "totaal niet te begrijpen" dat er geen akkoord is bereikt. "Ik vind het verschrikkelijk dat de FNV deze kans laat liggen", zei Rutte, die sprak van "vergaande tegemoetkomingen" aan de FNV.