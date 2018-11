Prins Harry en Meghan verhuizen van Londen-centrum naar een voorstad

Prins Harry en zijn vrouw Meghan verhuizen begin volgend jaar. Nog voor de geboorte van hun eerste kind verruilen ze Kensington Palace, in het centrum van Londen, voor Frogmore Cottage op het landgoed Windsor. Dat ligt ten westen van de Britse hoofdstad.

Frogmore Cottage ligt vlak bij Frogmore House, waar Harry en Meghan hun verlovingsfoto's lieten maken en een privé-bruiloftsfeest gaven. Frogmore Cottage telt ongeveer tien slaapkamers en wordt op dit moment verbouwd.

In een verklaring van Kensington Palace staat: "Windsor is een zeer speciale plaats voor de koninklijke hoogheden. Ze zijn dankbaar dat Windsor hun officiële residentie zal worden." Harry en Meghan houden Kensington Palace wel aan als officieel kantoor.

In oktober werd bekend dat Meghan zwanger is. Ze verwacht haar baby in de lente. Meghan ging na haar verloving met Harry samenwonen in Nottingham Cottage, aan de noordkant van Kensington Palace, waar ook Harry's broer prins William en diens vrouw Catherine met hun kinderen wonen.