Week in beeld: politieactie, pensioenstelsel en protest

In een groot onderzoek naar Caloh Wagoh heeft de politie in Leiden en Mijdrecht twee kopstukken van de motorclub aangehouden. Op meer dan veertig plekken in Nederland waren woensdag invallen gedaan en panden doorzocht. Ook vijf andere verdachten werden gearresteerd.

Na zeven jaar zijn de onderhandelingen tussen werkgevers en vakbonden over een nieuw pensioenstelsel vastgelopen. FNV, CNV en VCP staakten de onderhandelingen deze week, omdat ze vinden dat het kabinet onvoldoende tegemoetkomt aan de eis om de AOW-leeftijd langzamer te laten stijgen.

En in Parijs zijn vandaag rellen uitgebroken. Op en rond de Champs-Elysées zette de politie traangas en waterkanonnen in tegen demonstranten. Die voeren al weken actie in Frankrijk tegen de gestegen brandstofprijzen door hogere accijnzen.

Dat en meer in de week in beeld.