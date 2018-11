Invallen in heel Spanje, 79 arrestaties voor kinderporno

De politie in Spanje heeft 79 mensen opgepakt op verdenking van het maken en online verspreiden van kinderporno. Het gaat om 78 mannen en een vrouw. Ze werden aangehouden bij invallen in het hele land.

Bij de invallen heeft de politie 45 laptops, 113 harde schijven, 300 dvd's en 25 telefoons in beslag genomen. Daarop stond volgens de politie in alle gevallen "zeer expliciete" kinderporno. In Madrid vond de politie ook een pistool, messen, drugs en rookbommen.

Volgens de politie is het in Spanje het grootste onderzoek naar kinderporno ooit. Het onderzoek naar de verdachten begon in 2016.