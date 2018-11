Astronaut legt lancering vast vanuit ISS

Het Russische ruimtevaartuig werd 16 november vanaf de Kosmodroom van Bajkonoer richting het internationale ruimtestation gestuurd boven op een Sojoezraket. Aan boord was ruim 2500 kilo voorraad, zoals 750 kilo brandstof, 440 liter water en 75 kilo zuurstof.

Op het filmpje is na 7 seconden te zien hoe de eerste trap van de Sojoezraket wordt afgekoppeld: een klein stipje wordt iets feller en schiet de ruimte in. Een tweede, grotere brandstoftank volgt twaalf seconden later, met een duidelijkere explosie.