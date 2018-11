Kostbare tiara gestolen in Groot-Brittannië

Dieven hebben afgelopen week in het Britse Nottinghamshire een diamanten tiara buitgemaakt die miljoenen waard is. Experts noemen de gestolen Portland-tiara een nationaal erfstuk.

De daders braken afgelopen week in bij het landgoed Welback in de stad Worksop. Ze sloegen 's avonds de vitrine stuk waarin de tiara lag en namen het sieraad mee. Ook een diamanten broche werd buitgemaakt.

"Beveiligers waren anderhalve minuut later ter plekke, maar tevergeefs", zegt een woordvoerder in de Britse media. "De politie arriveerde twee minuten later."

In de buurt van het landgoed werd een half uur later een uitgebrande Audi S5 gevonden die mogelijk was gebruikt bij de roof. Verder zijn er nog geen sporen van de daders gevonden.

Gesloopt?

De tiara werd in 1902 gemaakt door Cartier met diamanten uit de collectie van de hertog van Portland. Zijn vrouw droeg het juweel bij de kroning van Edward VII.

Expert zijn bang dat de tiara gesloopt zal worden om de diamanten los te verkopen. "Het object is zo bekend dat het nooit ergens te koop kan worden aangeboden."

Overigens zal dat niet de eerste keer zijn dat de tiari sneuvelt: de hertog zelf ging er namelijk ooit op zitten. "Natuurlijk was de tiara aan diggelen, en mijn arme achterste leek op de diamantmijnen van Golconda, vol met edelstenen."