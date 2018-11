'Letters ontwerpen gaat om details, het is ontucht met mieren'

Het geeft aan dat veel van Ungers werk om details draaide. "Ontucht met mieren", zei hij graag. In zijn boek gaf hij voorbeelden: hoe de o net even groter moet zijn dan andere letters, omdat die er anders te klein uitziet. Hoe in een schuin schrift de stok van de f iets rechter moet staan om optisch niet af te wijken van de b en d.

Unger hield er zelfs rekening mee in welke taal zijn werk gebruikt zou worden. Voor het Nederlands en Italiaans was het belangrijk om extra aandacht te geven aan de gg uit 'bruggen' of 'viaggio', die snel botsen op een pagina. "Dan zit ik bovenaan een pagina en zie ik een eind lager een soort vlekje. Die dubbele g."

"Je houdt je tot in het extreme met details bezig. Maar tel eens alle a's op in een tekst en zie hoe vaak ze erin voorkomen. Dan realiseer je je dat de details niet ieder voor zich werken, maar allen met elkaar. En dat telt op."