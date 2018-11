Wekdienst 24/11: May naar Brussel en Vogelatlas gepresenteerd

Duizenden klachten en tips in eerste halfjaar nieuwe privacywet : De Autoriteit Persoonsgegevens heeft het afgelopen half jaar ruim 7000 klachten en tips binnengekregen over mogelijke privacy-schendingen, schrijven de Telegraaf en Trouw. Veel klachten gaan over het recht om inzage te krijgen in de persoonsgegevens bij bedrijven en instellingen.

Burgemeester Halsema: 'Amsterdam gaat boerkaverbod niet handhaven' : Amsterdam is niet van plan om een eventueel boerkaverbod te handhaven. Het parlement heeft voor een beperkt boerkaverbod gestemd, waarmee gezichtsbedekkende kleding onder meer op scholen en in ziekenhuizen wordt verboden. Halsema vindt dat vrouwen zelf moeten kunnen kiezen.

Grootste ontbossing Amazonewoud in tien jaar tijd: In het Amazonegebied is het afgelopen jaar bijna 8000 vierkante kilometer bos verdwenen. Dat is de sterkste afname in tien jaar tijd, meldt de Braziliaanse overheid. Het gebied is iets groter dan de provincies Flevoland, Gelderland en Utrecht bij elkaar, blijkt uit satellietbeelden.