Koningspaar in de weer met nalatenschap prins Bernhard

Volgende week is het koningspaar twee dagen in de weer met de nalatenschap van prins Bernhard. Op maandag reikt koningin Máxima de Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs 2018 uit aan componist Reinbert de Leeuw. Het Prins Bernhard Cultuurfonds werd in 1940 twee maanden na de Duitse bezetting van ons land door Bernhard opgericht, met als aanvankelijke doel om oorlogsmaterieel te kopen.

Op dinsdag reikt koning Willem-Alexander, regent van de door zijn grootvader prins Bernhard opgerichte Stichting Praemium Erasmianum, de Erasmusprijs 2018 uit aan de Amerikaanse journaliste en schrijfster Barbara Ehrenreich.

Toen Bernhard zijn later tot Prins Bernhard Cultuurfonds omgedoopte wapenaankoopfonds oprichtte, was hij door zijn huwelijk in 1937 met de latere koningin Juliana mateloos populair. Gedurende de oorlog werd hij een symbool van het Nederlandse verzet tegen de Duitse bezetter. De witte anjer die hij steevast droeg, werd een verzetsteken.

Rafelranden

Toen Bernhard in 1958 de culturele Stichting Praemium Erasmianum oprichtte, was hij een invloedrijk man. De website van het Koninklijk Huis zegt het zo: "Na de Tweede Wereldoorlog speelde de Prins met zijn buitenlandse handelsreizen een belangrijke rol in de economische wederopbouw van Nederland."

De nalatenschap van Bernhard heeft echter ook rafelranden. Hij speelde een, blijkens latere publicaties, nogal omstreden hoofdrol in de twee naoorlogse affaires die de Nederlandse monarchie op haar grondvesten deden trillen: de Greet Hofmans-affaire en het Lockheed-schandaal.

Na de dood van de prins in 2004 kwamen daar ook nog publicaties bij over Bernhards geldzucht, zijn losse huwelijksmoraal en zijn buitenechtelijke kinderen. De twee door prins Bernhard opgerichte culturele fondsen hebben onder dit alles niet geleden. Met name het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft zich ontwikkeld tot een grote en belangrijke speler in het Nederlandse culturele leven.

Koninklijke fondsen zonder koninklijk geld

Ons land kent veel koninklijke fondsen. Een paar voorbeelden: het Beatrix Spierfonds, het Prins Claus Fonds en het Prinses Margriet Fonds. De Oranjes stortten overigens vrijwel nooit eigen geld in deze fondsen. Ze stonden, samen met geldschieters , enkel aan de wieg ervan, kregen ze cadeau van het Nederlandse volk of ze gaven er hun (wervende) naam aan. Met afstand de grootste en financieel meest krachtige koninklijke fondsen zijn tegenwoordig het Prins Bernhard Cultuurfonds en het Oranjefonds.