Duizenden klachten en tips in eerste halfjaar nieuwe privacywet

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft in de eerste zes maanden na invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming ruim 7000 klachten en tips binnengekregen over mogelijke schendingen van die verordening. Zowel Trouw als De Telegraaf meldt dat. Een aantal klachten heeft ook daadwerkelijk tot een onderzoek geleid.

Een woordvoerder van de AP zegt in De Telegraaf dat mensen "actief gebruikmaken" van de mogelijkheid om online een klacht in te dienen. Veel klachten gaan over het inzagerecht, waarmee mensen aan organisaties en bedrijven kunnen vragen welke gegevens die van ze hebben. De privacywaakhond kreeg ook zo'n 10.000 telefoontjes van burgers of instellingen met vragen over de regels.

Hoge boetes

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft inmiddels verkennende onderzoeken gedaan bij de overheid, financiële instellingen en ziekenhuizen. Zo dreigt bij uitkeringsinstantie UWV een dwangsom van 150.000 euro per maand, als de beveiliging van een site met medische gegevens daar niet voor 31 oktober volgend jaar op orde is. En ook de Belastingdienst moet aan de bak. Die fiscus moet stoppen met het gebruik van het bsn-nummer van zzp'ers in het btw-nummer.

Eerder al kreeg Theodoor Gillissen een dwangsom opgelegd van 48.000 euro, omdat de vermogensbeheerder in eerste instantie weigerde inzage te geven in de gegevens van een klant.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ging een half jaar geleden in de hele Europese Unie in. Met de wet kan de Autoriteit Persoonsgegevens ingrijpen als organisaties niet op een goede manier omgaan met de gegevens van mensen of bedrijven. De boete kan oplopen tot maximaal 4 procent van de jaaromzet of 20 miljoen euro.

