Nieuwe tactiek politie Londen: het omverrijden van dieven op scooters

Door te laten zien wat agenten voortaan kunnen doen om criminelen te pakken, hoopt de politie dat potentiƫle misdadigers zich voortaan goed achter de oren zullen krabben voordat ze iets ondernemen.

"We hebben verschillende tactieken die we kunnen gebruiken om dieven op scooters of motoren te pakken, zoals de inzet van politiehelikopters of het aanrijden van de verdachten", zegt een woordvoerder namens de Metropolitan Police. "Onze boodschap is duidelijk: we kunnen en zullen criminelen op scooters en motoren altijd aanpakken."

Volgens de politie denken veel mensen ten onrechte dat agenten de achtervolging niet in durven te zetten als een vluchtende scooterrijder geen helm draagt. Speciaal getrainde agenten kunnen besluiten om de verdachte aan te rijden, als de situatie daar om vraagt.