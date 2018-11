Pakistaanse activist tegen Asia Bibi en Wilders opgepakt

De Pakistaanse politie heeft een radicale moslimgeestelijke opgepakt die opriep tot protesten tegen Geert Wilders en de christelijke Asia Bibi. De zoon van de geestelijke zegt dat zijn vader is meegenomen van zijn madrassa (religieuze school) in de stad Lahore.

De geestelijke Khadim Hussain Rizvi, leider van de radicale Tehreek-e-Labbaikpartij, riep zijn aanhang afgelopen zomer op tot straatprotesten tegen Geert Wilders vanwege diens anti-Mohammed-cartoonwedstrijd. Eind oktober vuurde Rizvi radicale moslims opnieuw aan om de straat op te gaan in protest tegen de vrijlating van de christelijke Pakistaanse Asia Bibi.

Bibi zat al acht jaar in een dodencel vanwege het beledigen van de profeet Mohammed, toen ze door het Hooggerechtshof op vrije voeten werd gesteld. In de daaropvolgende dagen legden aanhangers van Rizvi het verkeer in diverse grote steden plat.

Rizvi blies het protest af nadat de regering had beloofd dat Bibi het land niet uit mocht totdat haar zaak opnieuw was bekeken.