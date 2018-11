Rutte: 'Achterban FNV zou 'ja' hebben gezegd tegen pensioenakkoord'

Volgens premier Rutte zou de achterban van vakbond FNV akkoord zijn gegaan met wat er op tafel lag tijdens de onderhandelingen over een pensioenakkoord. "Daar twijfel ik geen seconde aan", zegt Rutte in zijn wekelijkse gesprek met de NOS.

Deze week klapte het pensioenoverleg tussen het kabinet, werkgevers en werknemers. Daar waren meerdere redenen voor, onder andere de AOW-leeftijd. Vakbond FNV wil dat de pensioenleeftijd niet meestijgt met de levensverwachting. Het kabinet wilde dat uiteindelijk wel toezeggen, maar nog niet in de begroting vastleggen, omdat dit plan miljarden zou kosten. Dat is dan aan een volgend kabinet, aldus Rutte.

Open einden

Maar die toezegging was voor de FNV niet genoeg. Daarom zei FNV-voorzitter Busker eerder deze week juist dat hij niet naar zijn achterban kon gaan "met open einden". Hij wil afspraken zwart op wit zien.

Volgens Busker is het vertrouwen over "wat we in de politiek afspreken" laag. "We moeten elke keer constateren dat dat weer afgepakt wordt bij een volgende formatie. En daarom moeten we aan onze achterban structurele oplossingen laten zien. Die zaten hier onvoldoende in."

Rutte ziet het klappen van de onderhandelingen als een teleurstelling, maar geeft nog niet op. Aan wat voor oplossing het kabinet nu denkt, wil de premier niet zeggen. Ook wil hij nog niks kwijt over of het kabinet wellicht zonder de polder wetgeving gaat doorvoeren. "We willen eerst het debat dinsdag afwachten en nemen een paar weken om ons te beraden."