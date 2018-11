Honderden Nigeriaanse militairen gedood, waarom Boko Haram nog niet verslagen is

Sinds afgelopen zondag zijn tientallen Nigeriaanse militairen gedood; in de afgelopen maanden waren het er honderden. De islamitische terreurgroep Boko Haram blijft in Noordoost-Nigeria en daarbuiten dood en verderf zaaien.

Dat is opvallend, want toen Muhammadu Buhari in 2015 Goodluck Jonathan opvolgde als president van Nigeria beweerde hij dat Boko Haram zo goed als verslagen was. Drie jaar later lijkt het geweld eerder op te laaien dan uit te doven. Hoe zit dat?

"Boko Haram heeft wel veel gebied verloren, maar is nooit echt verslagen", legt NOS-correspondent Koert Lindijer uit. "Sinds een jaar of drie, ongeveer sinds Buhari aan de macht is, verliezen ze steeds meer terrein en inmiddels hebben ze geen steden meer in handen. Maar tussen de steden blijven ze guerrilla-aanvallen uitvoeren. Ze zijn nog tot veel in staat."

Waar terreurgroep Islamitische Staat in Syrië en Irak is gemarginaliseerd, blijkt Boko Haram - dat in 2015 trouw zwoer aan IS - moeilijker te bestrijden. Dat heeft te maken met de voedingsbodem van het geweld, zegt Lindijer. "Het noordoosten is sinds de onafhankelijkheid van de Britten in 1960 enorm is achtergesteld ten opzichte van de rest van het land. Het gebied is extreem arm en een makkelijke prooi voor extremisten. De overheid heeft er duidelijk gefaald", zegt Lindijer.

Bovendien is militaire overheersing niet de oplossing voor het probleem. "Het is moeilijk om in zo'n ruw gebied met alleen militaire middelen een opstand te bestrijden. En tegelijkertijd kun je nauwelijks aan ontwikkelingswerk doen als er een gewapend conflict is", legt hij de impasse uit.