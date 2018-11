Premier Rutte tegen scholieren: kiesgerechtigde leeftijd blijft 18 jaar

Jongeren onder de 18 jaar mogen in Nederland niet stemmen en dat blijft ook zo. Dat zei premier Rutte in zijn wekelijkse persconferentie. Rutte heeft de kiesgerechtigde leeftijd besproken in de ministerraad, op verzoek van de Almeerse scholiere Luna.

Luna's klasgenoot Ruby vroeg afgelopen dinsdag, in het allereerste Kindervragenuur in de Tweede Kamer, waarom kinderen onder de 18 jaar in Nederland eigenlijk niet mogen stemmen. Luna vroeg de premier vervolgens om met zijn politieke collega's te overleggen over de leeftijdsgrens.

En dat heeft hij vandaag gedaan. Rutte vindt het een terechte vraag van de leerlingen, omdat in andere landen zoals Oostenrijk, de kiesgerechtigde leeftijd 16 jaar is. Maar het kabinet blijft bij het standpunt dat je pas vanaf 18 jaar handelingsbekwaam bent en dus pas dan mag stemmen.

Rutte gaat Luna nog wel een brief sturen met uitleg. Daarnaast benadrukt hij dat je als kind op meerdere manieren je stem kan laten horen. "Ik ga Luna zeker laten weten dat ze lid kan worden van een maatschappelijke organisatie, of een politieke partij, zonder dat ik daarbij wil suggereren welke natuurlijk."