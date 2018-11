België neemt volgend jaar afscheid van eurocenten

België neemt in december volgend jaar afscheid van de muntjes van 1 en 2 eurocent. Volgens minister Peeters van Economie hebben handelaren en middenstanders meer dan genoeg van de muntjes. "Omdat ze meer worden opgepot dan gebruikt, ontstond er enkele maanden geleden zelfs een schaarste", zegt Peeters in dagblad De Morgen.

Vanaf 1 december 2019 moeten cashbetalingen verplicht worden afgerond tot op 5 cent. Dat mochten winkeliers al sinds 2014, maar daarvan wordt nog maar weinig gebruikgemaakt. Overigens mogen de 'rosse muntjes' ook na 2019 worden gebruikt.

Afronden sinds 2004

In Nederland zijn de muntjes nog altijd een wettig betaalmiddel, maar al sinds 2004 mogen winkeliers cashbetalingen afronden tot op 5 cent. Winkels mogen de muntjes weigeren, maar alleen als dat in de winkel wordt aangegeven.

Bij elektronisch betalen geldt de afronding niet. In de praktijk zijn de muntjes van 1 en 2 cent in Nederland nauwelijks meer in omloop.