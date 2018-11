Drie jaar cel voor tbs'er die begeleidster in Limburgse kliniek verkrachtte

Een tbs'er die zijn persoonlijk begeleidster heeft verkracht in de Limburgse kliniek De Rooyse Wissel, is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 3 jaar. Ook heeft de rechter opnieuw tbs opgelegd.

De 31-jarige Jacob P. vergreep zich in mei van dit jaar aan de vrouw toen ze samen buiten de planten water aan het geven waren. Tijdens de rechtszaak verklaarde P. dat hij de vrouw heeft verkracht omdat hij woedend was omdat er niet meer geknuffeld mocht worden tussen patiënten en medewerkers van de kliniek. De man zegt spijt te hebben van zijn daden, schrijft 1Limburg.

De celstraf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. P.'s advocaat wilde geen celstraf, zodat de man zo snel mogelijk met een nieuwe tbs-behandeling kan beginnen.

Tweede keer

De begeleidster heeft sinds de verkrachting last van angstklachten en loopt bij een psycholoog. Ze krijgt 5000 euro smartegeld.

In tbs-kliniek de Rooyse Wissel in Oostrum was vorig jaar ook al een patiënt die een medewerkster verkrachtte. Die man kreeg een gevangenisstraf van 5,5 jaar.