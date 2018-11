Botten in Vaticaan-gebouw niet van vermiste meisjes

Menselijke resten die onlangs werden gevonden in een gebouw van het Vaticaan in Rome zijn niet van twee tienermeisjes die in 1983 verdwenen. Uit onderzoek blijkt volgens Italiaanse media dat de botten ouder zijn dan 1964 en bovendien toebehoren aan een man.

Bouwvakkers vonden de botten eind vorige maand onder de vloer van de Vaticaanse ambassade in Rome. Media legden meteen een verband met de zaken van de 15-jarige meisjes Mirella Gregori en Emanuela Orlandi. Zij verdwenen in respectievelijk mei en juni 1983.

Vooral over de vermissing van Orlandi, de dochter van een medewerker van het Vaticaan, doen al decennia de wildste complottheorie├źn de ronde. Zo zou het Vaticaan zelf de hand in haar verdwijning hebben gehad. In een ander scenario wordt een verband geopperd met de moordaanslag op paus Johannes Paulus II in 1981.

Op basis van de eerste onderzoeken naar de gevonden beenderen meldden wetenschappers twee weken geleden dat het erop leek dat ze van een vrouw waren. Verder onderzoek, naar het dna, heeft nu het tegenovergestelde aangetoond.