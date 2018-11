Bijna twee miljoen asielaanvragen in Duitsland sinds 2013

Sinds 2013 zijn er in Duitsland ruim 1,8 miljoen asielaanvragen gedaan. Dat blijkt uit officiële cijfers die zijn gepubliceerd door de krant Bild.

Vooral van 2013 tot en met 2015 was er een enorme toename zichtbaar. In 2013 werden er iets meer dan 123.500 verzoeken om asiel ingediend. In 2015, het jaar dat er in de zomer sprake was van een vluchtelingencrisis in Europa, waren dat er bijna 724.000. Dit jaar zijn er tot dusverre ongeveer evenveel aanvragen als in 2013 rond deze tijd.

Ongeveer een derde van de asielzoekers, zo'n 573.000 mensen, is afkomstig uit Syrië. Ook Afghanen (203.000) en Irakezen (176.000) vragen naar verhouding vaak asiel aan in Duitsland.

Het debat over vluchtelingen en andere asielzoekers liep enkele jaren geleden hoog op. Bondskanselier Merkel kreeg veel kritiek op haar belofte dat Duitsland de grote aantallen vluchtelingen zou opnemen.

Andere zorgen

Maar het thema is nu helemaal naar de achtergrond verdwenen, zegt correspondent Kees van Dam. Kiezers hebben andere zorgen. "Op de regionale conferenties van de drie kandidaten voor het voorzitterschap van de CDU gaat het over de problemen rond de kinderopvang, het lerarentekort, de gevolgen van globalisering en digitalisering of het milieu."

Volgend jaar zijn er verkiezingen voor het Europees Parlement en in de oostelijke deelstaten Saksen en Thüringen. Dan zouden vluchtelingen en asielzoekers wel weer een onderwerp kunnen worden in het politieke debat.