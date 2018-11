Aanslag op moskee op Afghaanse legerbasis

Een explosie in een moskee op een legerbasis in het oosten van Afghanistan heeft het leven gekost aan 27 militairen. Er zijn 57 gewonden. Onduidelijk is of een bom van afstand tot ontploffing is gebracht of dat de aanslag het werk was van een zelfmoordterrorist.

President Ghani heeft een onderzoek gelast naar de beveiliging op de basis in de oostelijke provincie Khost. Hij noemt de aanslag zowel onmenselijk als anti-islamitisch. Nog geen enkele groepering heeft de verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeÃĢist.



De aanslag is de laatste in een bijna dagelijkse reeks, waarvoor de Taliban of IS-extremisten verantwoordelijk zijn. Enkele dagen geleden kwamen 57 geestelijken om het leven bij

een zelfmoordaanslag in Kabul. Ze waren daar bijeen ter gelegenheid van de geboortedag van de profeet Mohammed. De Taliban wezen de aansprakelijkheid voor die aanslag van de hand.