Familie met vier kinderen brak in bij 160 campers langs de kust

Een man en een vrouw en vier van hun kinderen worden verdacht van inbraken in 160 campers en auto's langs de Zeeuwse en Zuid-Hollandse kust.

Volgens de politie is bij de manier waarop de kinderen afgelopen zomer zijn gebruikt, sprake van kindermishandeling. De vader en moeder worden gezien als de leiders van een criminele organisatie.

Die inbraakgolf stopte midden augustus toen de verdachten, die werden herkend van camerabeelden, in Domburg in hun camper werden opgepakt.

Baby van 1

In de camper zaten acht mensen. Een man van 43 jaar, zijn 41-jarige vrouw en zes kinderen van 20, 18, 17, 16, 11 jaar en een baby van 1 jaar oud. De jongen van 11 en het meisje van 1 zijn geen verdachten.

De camper is in beslag genomen met de spullen die erin lagen. Het gaat om koffers, kleding, speelgoed, elektrische apparaten, laptops, telefoons, sieraden en geld. Uit het onderzoek is gebleken dat de groep dagelijks parkeerplaatsen afstruinde op zoek naar buit.

Pleeggezin

Vermoedelijk was de familie ook actief in Belgiƫ. De recherche daar meldde dat ook aan de Belgische kust veel inbraken zijn gepleegd.

De eerste zitting in deze zaak is op 4 december in Middelburg. De ouders en de kinderen van 20 en 18 jaar zitten nog vast, schrijft Omroep Zeeland.