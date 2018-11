Kenia denkt dat ontvoering Italiaanse vrouw snel wordt opgelost

De autoriteiten in Kenia denken dat de ontvoerde Italiaanse hulpverleenster Silvia Costanza Romano snel wordt gevonden. Een paar mannen die vastzitten, hebben belangrijke informatie gegeven die tot oplossing van de zaak kan leiden.

De 23-jarige vrouw uit Milaan werkt in Kenia als vrijwilligster voor een Italiaanse non-profitorganisatie die zich inzet voor weeskinderen.

Dinsdagavond vielen zes gewapende mannen een gehucht binnen en namen de vrouw mee. De ontvoerders zouden kapmessen en kalasjnikovs bij zich hebben gehad. Bij de ontvoering werden vijf andere mensen verwond, onder wie enkele kinderen.

Optimistisch

Er zitten twintig mannen vast voor de ontvoering. Drie van hen zouden belangrijke informatie aan de politie hebben gegeven. "We zijn optimistisch dat we de vrouw op zeer korte termijn zullen vinden", heeft de politiechef gezegd tegen journalisten.

Nog steeds is niet duidelijk wie er achter de ontvoering zit; nog geen enkele groep heeft de verantwoordelijkheid opgeÃĢist.

Het is voor zover bekend de eerste keer in zes jaar dat een buitenlander in Kenia is ontvoerd.