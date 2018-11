Zelfmoordaanslag op Chinees consulaat in Karachi

Het Chinese consulaat in de Pakistaanse havenstad Karachi is vanochtend aangevallen door drie zelfmoordterroristen. Ze wilden met een auto het terrein van het consulaat oprijden, vermoedelijk om die daar tot ontploffing te brengen.

Er waren explosies te horen en er ontstond een vuurgevecht tussen de aanvallers en ordetroepen. Een terrorist werd buiten het consulaat gedood, twee anderen slaagden erin de visa-afdeling te bereiken, maar werden daar omgebracht. De schotenwisseling kostte ook het leven aan twee politieagenten en een beveiliger.

De verantwoordelijkheid voor de aanval is opgeëist door het Balochistan Liberation Army, dat strijdt voor afscheiding van de regio Beloetsjistan. De groepering is fel gekant tegen de aanwezigheid van Chinese bedrijven in het land. De Chinezen investeren veel in Pakistan, zo'n 62 miljard dollar, en er werken duizenden Chinese migranten.

Extra beveiliging

Ze nemen er in het hele land grote projecten voor hun rekening, zoals wegen, spoorwegen en havens. Ook werken ze in de energiesector, de industrie en de landbouw. Sommigen zijn bang dat vooral China en de Pakistaanse elite hiervan profiteren, en dat de bevolking van Pakistan er niet beter van wordt.

"De Chinezen eisen wel extra beveiliging", vertelt correspondent Aletta André. "De dreiging is er, dus deze aanslag is niet heel verrassend." De terroristen willen de grondstoffen niet delen met China. "En er zijn veel arbeidsmigranten, waardoor ze bang zijn dat de kans op onafhankelijkheid afneemt", zegt Aletta André.

Aanslag op sjiieten

Enkele uren na de mislukte bestorming van het consulaat in Karachi was er een aanslag aan de andere kant van het land, op een markt in de noordelijke regio Orakzai, bij de grens met Afghanistan. Er zijn zeker twaalf mensen om het leven gekomen en ruim vijftig gewonden. De vrees bestaat dat het dodental nog stijgt.

De slachtoffers zijn vooral sjiitische moslims. In het gebied worden vaak aanslagen gepleegd, waarvan de verantwoordelijkheid vaak wordt opgeëist door soennitische groeperingen.