Trump: CIA beschuldigt Bin Salman niet van moord op Khashoggi

De Amerikaanse president Trump zegt dat inlichtingendienst CIA niet heeft geconcludeerd dat de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman persoonlijk de opdracht heeft gegeven voor de moord op de Saudische journalist Jamal Khashoggi. Hij spreekt daarmee berichten van Amerikaanse media tegen.

Afgelopen week lekte via de Washington Post informatie uit van de CIA, waaruit juist wel zou blijken dat de Saudische kroonprins de opdracht had gegeven voor de moord. In een verklaring bleef Trump toen achter Saudi-Arabië staan en schreef hij dat Bin Salman "misschien wel en misschien niet" betrokken is bij de moord.

"Ze hebben het niet geconcludeerd", zei Trump in een gesprek met journalisten. "Ik heb het rapport. Ze hebben verschillende ideeën. Ze hebben het niet geconcludeerd. Ik weet niet of er iemand is die kan concluderen dat de kroonprins het heeft gedaan. Maar of hij het nou wel of niet heeft gedaan, hij ontkent het. En zijn vader, de koning, ook."

Gemene plek

"Ik haat het wat er gedaan is, ik haat het rookgordijn", zei Trump. "En de kroonprins haat het meer dan ik." Wie er dan verantwoordelijk gehouden moet worden voor de moord op de journalist is niet duidelijk. "De wereld is een gemene plek. Een hele, hele gemene plek", meldde Trump.

Gisteren meldde de Turkse krant Hürriyet dat de CIA een opname heeft van een telefoongesprek, waaruit zou blijken dat Mohammed bin Salman de opdracht gaf om Khashoggi "het zwijgen" op te leggen. CIA-baas Gina Haspel zou dat tijdens een bezoek aan Turkije aan de autoriteiten daar hebben medegedeeld. Trump wilde op dat bericht niet ingaan.

Jamal Khashoggi verdween op 2 oktober, na een bezoek aan het Saudische consulaat in Istanbul. De Saudiërs gaven pas na enkele weken toe dat de journalist in het consulaat was gedood. Hij stond bekend als criticus van Bin Salman en het Saudische regime.