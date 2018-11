SCP: minder Nederlanders leven in armoede

Nederland telt minder mensen die in armoede leven. In 2016 waren dat bijna 1 miljoen mensen, drie jaar eerder ging het nog om 1,2 miljoen mensen. Die afname is te verklaren door de verbetering van de economie na 2013, zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Van armoede wordt uitgegaan als mensen niet genoeg geld hebben voor basisbehoeften, ontspanning en sociale participatie zoals een sportabonnement.

Het planbureau gaat uit van een 'niet-veel-maar-toereikendbudget'. Dat komt neer op 1139 euro per maand voor een alleenstaande. Voor een paar zonder kinderen ligt de grens bij 1550 euro per maand en voor stellen met een kind komt het neer op 1850 euro per maand. Wie 2300 euro per jaar tekort komt op dat budget, wordt als arm bestempeld.

Risico

Mensen in de bijstand, niet-westerse migranten en alleenstaande moeders met minderjarige kinderen lopen het grootste risico op armoede. In 2016 waren 280.000 kinderen arm, dat is bijna negen procent van alle kinderen in Nederland.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldde vorige week dat het aantal huishoudens met een laag inkomen is gestegen. Die lopen risico op armoede. Een belangrijk verschil met het SCP-onderzoek is dat het CBS 1040 euro per maand voor een alleenstaande bestempelt als laag inkomen en het SCP 1139 euro.