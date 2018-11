Gibraltar wacht gelaten op de komst van de brexit

Brexit of niet, Gibraltar wil vooral Brits blijven. Het kleine stukje grond in het uiterste zuiden van Spanje werd een breekpunt in de onderhandelingen tussen Engeland en de EU. Nog altijd ligt er geen akkoord met Spanje dat na de brexit zeggenschap over de kroonkolonie wil houden.

Het lijkt op Gibraltar allemaal een uitvergroting van Engeland. Een rode gietijzeren telefooncel is het eerste dat een bezoeker ziet na de controlepost bij de rots van Gibraltar. Even verderop wacht een rode dubbeldekker met een lekkend dak op passagiers voor het ritje naar het centrum. De chauffeur rijdt keurig rechts, dat wel.

Het is het eind van de werkdag en een stroom van zeker tienduizend arbeiders zoekt de weg naar de omliggende Spaanse gemeentes. Voorlopig zijn er afspraken gemaakt om de rechten van groepen arbeiders te garanderen. Zij het tot 2020, het jaar waarin de overgangsperiode na de brexit eindigt. Hoe het daarna verder gaat, weet niemand.

Spanjaarden lachen

"Ach, ik denk dat er uiteindelijk helemaal niets verandert. Wat politici ook roepen", roept een wat oudere man met een grote grijze baard, schuilend voor de regen in de Main Street van de kroonkolonie.

De Spanjaarden lachen zich suf op dit moment, gelooft hij. "Ze krijgen de controle over de grens weer terug. Spanje heeft snel begrepen dat wat er allemaal voor Ierland in het brexitakkoord staat, perfect toepasbaar is voor Gibraltar. Een deel van Ierland werd destijds bezet door de Engelsen. Net zo goed als de Engelsen een deel van Spanje innamen."

En nu is er twee jaar gewerkt door de Britse regering aan een plan dat niemand wil, bromt hij. "Uiteindelijk tellen gewone mensen niet bij dit soort grote politieke beslissingen. Het was om te beginnen al verkeerd dat ze de beslissing over dit onderwerp aan het volk gaven in een referendum. Dit is zo'n belangrijk onderwerp. Hoe haal je het in je hoofd om dit aan een referendum te onderwerpen?" Krankzinnig is het, zegt hij hoofdschuddend.