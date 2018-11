Amsterdamse politie schenkt vuurwapen uit 1929 aan Zaans museum

De politie Amsterdam-Amstelland heeft een vuurwapen geschonken aan het Zaans Museum. Het is een Browning M25 die in 2003 werd gestolen uit de directiekamer van de toenmalige munitiefabriek Eurometaal op het Hembrugterrein in Zaandam. Via tips kwam de politie het gestolen wapen eind vorig jaar op het spoor.

Tot de diefstal was het pistool volgens het Zaans Museum het pronkstuk in de vitrinekast in de directiekamer. Het vuurwapen zat in een speciale doos en zou zijn verdwenen in de chaos die ontstond vanwege de sluiting van de fabriek. Waar de politie het wapen heeft gevonden, is niet bekendgemaakt.

De directie van de voorganger van Eurometaal, het staatsbedrijf de Artillerie Inrichtingen (AI), kreeg een speciale uitvoering van de Browning M25 in 1929 bij het 250-jarig bestaan van de Belgische leverancier Fabrique Nationale. Op de slede staat een gouden gekroonde letter W, volgens het museum een subtiele verwijzing naar koningin Wilhelmina.

Dienstwapen

Het wapen was vanaf 1925 het dienstwapen voor de Nederlandse landmacht, de Bereden Artillerie en het Korps Politietroepen. In Zaandam werd het onderhoud gedaan.

Het wapen is in overleg met het ministerie van Justitie gelegaliseerd en toegevoegd aan de collectie van het Hembrug Museum, die wordt beheerd door het Zaans Museum.

Het museum is blij met de schenking, omdat het wapen wordt gezien als onderdeel van de lange bedrijfsgeschiedenis van de Artillerie Inrichtingen. De Browning wordt getoond in het Hembrug Museum op het Hembrugterrein, onderdeel van het Zaans Museum.