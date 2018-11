Groot voormalig drugslab ontmanteld in Bladel

In een groot bedrijfspand in Bladel is een voormalig drugslab ontdekt. Het pand op het industrieterrein van de Brabantse gemeente had al langer de aandacht van de politie en gemeente. De huurprijs bedroeg duizenden euro's per maand, maar er was nauwelijks bedrijvigheid te zien. Ook was er kort geleden informatie binnengekomen dat in het pand xtc of hennep aanwezig zou zijn.

Toen experts van de Landelijke Faciliteit Ontmantelen vandaag het pand binnengingen, werd duidelijk dat er een groot drugslab moet hebben gezeten: "Dit lab behoort vermoedelijk tot een van de grotere drugslabs die ik in het afgelopen jaar heb gezien, maar omdat bijna alle ketels verdwenen zijn is op dit moment lastig om een precieze inschatting te maken", zo liet een expert van LFO weten aan Omroep Brabant.

Hij vermoedt dat er langere tijd geproduceerd is: "Wij denken dat het lab al enige tijd buiten werking is. Er zijn zoals gezegd nauwelijks ketels meer aanwezig. Wel zijn er op meerdere plekken in het pand nog tonnen, zakken en jerrycans met chemicaliƫn te vinden. Het lijkt erop dat hier op grote schaal xtc en amfetamine werd geproduceerd."

De specialisten van de LFO zijn nog langere tijd bezig om de boel op de ruimen. In de woning die bij het pand zat werden twee mensen gearresteerd: een 74-jarige man en een 36-jarige vrouw.