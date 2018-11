De evolutie van betalen: van girofoon naar tikkie

Even een pas tegen de pinterminal houden, een betaalverzoek via de app of zelfs een betaling goedkeuren met een vingerafdruk: afrekenen was nog nooit zo makkelijk. En dit soort betaalmogelijkheden gebruiken Nederlanders steeds vaker.

Zo maakten de makers achter Tikkie, de app waarmee je betaalverzoekjes via chat-apps kunt delen, vandaag bekend dat inmiddels ruim 4 miljoen mensen gebruik maken van hun dienst. Dat zijn er vier keer zoveel ten opzichte van augustus vorig jaar.

"50 jaar geleden hadden we ons hier niks bij kunnen voorstellen", zegt betalingsexpert Simon Lelieveldt. "Toen werd bijna alles nog met cash geld betaald." Wat ging er eigenlijk allemaal vooraf aan het digitale betalingsverkeer?

Pinnen, girofoon en de chipknip

Bij de ontwikkeling van het betalingsverkeer zoals we dat nu kennen, speelden banken een centrale rol. Vanaf de jaren 60 kregen steeds meer Nederlanders hun salaris giraal - dus op een rekening - in plaats van contant. "Je moet je voorstellen dat rond 1980 iedereen wel een bankrekening had", zegt Lelieveldt. Maar in het dagelijks leven was cash toen nog koning. "Mensen gingen ongeveer een keer per week naar de bank om contant geld op te nemen."

Om het voor mensen makkelijker te maken om geld op te nemen, plaatsten de banken vanaf de jaren 80 geldautomaten. En in 1989 introduceerden ze als vervolgstap het moderne pinnen in winkels. In de jaren 90 wordt dit elektronisch betalen steeds meer gemeengoed.

In de jaren erna komen de banken met twee nieuwe diensten om het betaalgemak te vergroten: de zogeheten girofoon of rabofoon en de chipknip. "De telefoonservice bleek een groot succes, maar de chipknip sloeg toch niet echt aan bij het grote publiek", zegt Lelieveldt.