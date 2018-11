Vastgoedondernemer krijgt taakstraf voor omkopen Google-baas

De rechter heeft de 62-jarige vastgoedondernemer Rudy Stroink en zijn vrouw veroordeeld tot taakstraffen wegens omkoping van een Amerikaanse Google-directeur. De twee maakten ruim 590.000 euro aan steekpenningen over zodat de zoekmachinegigant een datacentrum in de Eemshaven zou uitbreiden.

Volgens de rechter werd dat goed verdoezeld. Zo waren er twee firma's op de Bahama's en het Caribische eiland Dominica opgericht waar het geld in werd gestopt. Ook stuurden Stroink en zijn vrouw daar nepfacturen naartoe voor werk dat niet was verricht.

Stroink kreeg een werkstraf van 240 uur opgelegd en 9 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf. Zijn vrouw heeft 180 uur werkstraf gekregen en 6 maanden voorwaardelijk cel. Van deelname aan een criminele organisatie werden ze vrijgesproken.

Miljonair

Stroink was eigenaar van vastgoedbedrijf TCN, dat onder meer het Mediapark in Hilversum in handen had en voor meer dan een miljard euro aan vastgoedprojecten in Europa investeerde. Zijn vermogen werd in de jaren 90 geschat op zo'n 100 miljoen euro, waardoor hij in de Quote 500 belandde. Door de kredietcrisis kwam het bedrijf in de financiƫle problemen en had Stroink de order van Google hard nodig.

De straf was lager dan eis; het OM eiste tegen Stroink 21 maanden cel. De rechter neemt mee dat de man en de vrouw niet uit waren op direct persoonlijk gewin. Ook speelt mee dat de straffen voor dit soort vergrijpen in 2009, toen de steekpenningen werden betaald, lager waren. Wel neemt de rechter het kwalijk dat Stroink altijd hoog opgaf over integriteit en dat hij zichzelf "het geweten van de vastgoedbranche" noemde. "De realiteit is volgens de rechtbank heel anders. De omkoopconstructie was zo geraffineerd opgezet dat ontdekking nagenoeg uitgesloten was."

TCN ging uiteindelijk failliet en inmiddels heeft Google het datacentrum van de hand gedaan en zelf een groot datacentrum gebouwd in de Eemshaven.

Het stel gaat in hoger beroep tegen de uitspraak. De twee zeggen dat ze onschuldig zijn en dat ze niet wisten dat het geld zou worden doorgesluisd naar de Google-directeur.