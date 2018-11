Witwasser betrapt met 350.000 euro in wasmachine

Een man uit Amsterdam is opgepakt op verdenking van witwassen, bijna letterlijk. Hij had 350.000 euro aan contant geld verstopt in zijn wasmachine.

De politie kwam de verdachte op het spoor omdat uit de basisadministratie bleek dat er niemand woonde in het huis in Amsterdam Nieuw-West. Toen het huis doorzocht werd, vonden agenten de propvolle wasmachine. Ook namen ze meerdere telefoons, een geldtelmachine en een pistool in beslag.

De 24-jarige verdachte was op dat moment thuis en hij is ter plekke aangehouden.