Pimp my ride voor drugsdealers: smokkelluik alleen te openen met magneetsleutel

Tijdens een controle in Papendrecht heeft de politie in een auto een geheim drugsvak ontdekt. Het vak, dat verstopt zit achter het dashboard, is alleen te openen met een magneetsleutel.

De 19-jarige bestuurder van de auto had 815 euro contant geld bij zich. Omdat de man hier geen verklaring voor kon geven, is hij gearresteerd voor witwassen.

Toen de auto daarna uitgebreid werd doorzocht, ontdekte de politie de verborgen ruimte. Er lag 5 kilo harddrugs in verstopt.

De 23-jarige bijrijder is ook opgepakt.