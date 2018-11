'Oneerlijk' en 'Obama-rechters'? Trump vs. de rechterlijke macht

Dit kwam Trump op kritiek te staan uit onverwachte hoek. De conservatieve rechter Gorsuch - die door Trump was voorgedragen voor het hooggerechtshof - vond de tweets "demoraliserend". Gorsuch liet doorschemeren dat hij het een aanval vond op de rechterlijke macht.

Ook na het afkeuren van een ander decreet rondom de aanpak van illegale immigranten opende het Witte Huis de aanval op een rechter in San Francisco. "Dit foutieve oordeel (...) is weer een voorbeeld van de overdreven invloed van een enkele, niet gekozen rechter", stond in de officiële persverklaring.

De meest recente twitteraanval was dus gericht op een andere rechter uit San Francisco. Tigar veegde zoals eerder gezegd dinsdag de door Trumps ingestelde beperkingen van asielmogelijkheden van tafel. Daarop noemde de president Tigar een Obama-rechter. En de opperrechter bestempelde die uitspraken als onzin. Volgens Chief Justice Roberts zijn alle rechters onafhankelijk.

Wie heeft er gelijk?

Zowel Trump als Roberts hebben deels gelijk, zegt Jelte Olthof. Hij is universitair docent Amerikaanse grondwet en politiek aan de Rijksuniversiteit Groningen. "Het is eigenlijk een meningsverschil over twee zaken."

"De Chief Justice heeft gelijk dat rechters onafhankelijk zijn, in de zin dat ze niet gebonden zijn aan de president die ze benoemd heeft." De door Obama benoemde rechter Tigar krijgt bijvoorbeeld niet te horen van de Democratische partij wat hij moet doen. Een jurist is jarenlang opgeleid om zo objectief mogelijk tot een oordeel te komen. Maar dat wil niet zeggen dat een rechter 100 procent neutraal is.

"Wat Trump bedoelt, is dat rechters soms wel degelijk partij kiezen." Een progressieve president zal immers sneller iemand aanstellen die een vergelijkbaar wereldbeeld heeft. Ook valt het Olthof op dat bijvoorbeeld het omstreden inreisverbod vooral in de overwegend progressieve staten door een rechter is afgekeurd.

"Hoe je een wetsvoorstel interpreteert, houdt verband met je politieke voorkeur. Hoewel je die zo veel mogelijk buiten zou moeten sluiten. Het zijn ook mensen", zegt Olthof over de rechters.