Zeven jaar voor ontvoering en verkrachting vrouw Breukelen

Een 45-jarige man uit Nieuwkoop is veroordeeld tot zeven jaar celstraf voor de meervoudige verkrachting, ontvoering en beroving van een vrouw uit Breukelen. Ook moet de ex-piloot een schadevergoeding van 27.000 euro betalen aan het slachtoffer.

In maart reed de vrouw uit Breukelen over de Kanaaldijk-West in haar woonplaats. De verdachte ook; hij deed alsof hij haar iets wilde vragen. Toen zij stopte, liep hij naar haar auto en drukte haar een nepvuurwapen tegen het hoofd.