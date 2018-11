Grote steden willen met Antwerpen drugscriminelen aanpakken

Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht willen samenwerken met de Belgische stad Antwerpen om de drugscriminaliteit aan te pakken. In een gezamenlijke brief stellen de burgemeesters Halsema, Aboutaleb, Krikke en Van Zanen dat de ondermijning door drugshandel een kritisch punt nadert.

Antwerpen kampt vanwege zijn haven net als Rotterdam met grootschalige smokkel van harddrugs. Samen met Antwerpen willen de steden de hele keten van drugscriminaliteit in kaart brengen. De burgemeesters zeggen verder dat de capaciteit om criminele netwerken bloot te leggen en aan te pakken beperkt is en dat baart hen zorgen.

In een gezamenlijke brief aan minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid stellen de vier grote steden vraagtekens bij de beschikbare budgetten en wetgeving om de problemen aan te pakken.

Onvoldoende

Het nieuwe fonds dat het kabinet vrijdag aankondigde om ondermijning tegen te gaan is noodzakelijk, maar niet voldoende, schrijft burgemeester Halsema. "Kijkend naar onze grootstedelijke problematiek denken we dat er meer nodig is. Het is de vraag of de wetgeving voldoende mogelijkheden biedt om effectieve barrières op te werpen tegen de ondermijnende effecten van de drugsmarkt."

Wel zeggen de burgemeesters dat ze "zeer verheugd" zijn voor de aandacht van het grote probleem van de groeiende drugseconomie en dat ze de inzet vol overtuiging steunen. "We hopen samen met u in gesprek te kunnen gaan om samen tot een effectief offensief te komen."