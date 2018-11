Israëliër veroordeeld voor duizenden bommeldingen bij Joodse instellingen

De 20-jarige Michael Kadar is in Israël veroordeeld tot tien jaar cel voor het doen van duizenden bommeldingen in onder meer de Verenigde Staten, Nieuw-Zeeland en Groot-Brittannië. Hij had het vooral voorzien op scholen, ziekenhuizen, luchtvaartmaatschappijen en verschillende Joodse instellingen.

De man met zowel de Israëlische als Amerikaanse nationaliteit, zou de bedreigingen hebben gedaan uit verveling. Hij belde via een speciale online belservice waardoor zijn stem werd vervormd en zijn identiteit afgeschermd.

Door de meldingen moesten scholen worden geëvacueerd en maakten vliegtuigen noodlandingen. In sommige gevallen zei Kadar dat hij kinderen had gegijzeld en dreigde hij ze dood te schieten.

De bommeldingen zorgden volgens de krant voor veel onrust binnen de Joodse gemeenschap. Ook laaide de angst voor antisemitisme op.

In maart vorig jaar werd de man gearresteerd. Vanuit de gevangenis, in afwachting van zijn proces, deed hij nog drie keer een valse bommelding.

Hersentumor

Michael Kadar heeft een autistische stoornis en een hersentumor. De rechter was daarvan op de hoogte. "Als hij geen autisme had gehad, had ik hem veroordeeld tot 17 jaar cel", zei hij. "Hij krijgt nu een lagere straf, maar het is onmogelijk om de ernst van zijn acties te negeren."

Bij het horen van het vonnis schreeuwde de vader van de man "hij is ziek, hij heeft autisme". Hij werd uit de rechtszaal verwijderd.

Volgens zijn ouders en advocaat beïnvloeden het autisme en de tumor zijn gedrag. De advocaat van Kadar zei tijdens de zitting dat zijn cliënt tegen de politie had gezegd dat hij mensen juist vermaakte met de bommeldingen.

Kadar is in de Verenigde Staten aangeklaagd voor haatmisdrijven, waar een zware gevangenisstraf op staat.