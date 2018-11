Tantramasseur voor de rechter: vrouwen kwamen voor 'seksonderzoek'

De eerste tantramasseur die zich voor de rechter moet verantwoorden, ontkent niet dat hij seks heeft gehad met cliƫnten. Maar dat betekent volgens zijn advocaat niet dat er sprake was van ontucht. In zijn versie van de feiten wisten de zes vrouwen die aangifte tegen hem hebben gedaan waar zij aan begonnen; zij wilden bij hem "tantrische seksualiteit onderzoeken".

Dat bleek bij de start van het proces tegen tantramasseur Nico D. uit Rhenen, die ervan wordt verdacht misbruik te hebben gemaakt van vrouwen die "aan zijn zorg waren toevertrouwd". D. claimde dat zijn massages vrouwen over seksuele blokkades heen konden helpen. Op zijn website beloofde hij tijdens die sessies geen seks te hebben met cliƫnten, maar in de praktijk gebeurde dat toch.

De verdere inhoudelijke behandeling van de zaak werd vandaag uitgesteld tot maart volgend jaar, omdat D.'s advocaat stelt te weinig voorbereidingstijd te hebben gehad. Maar uit zijn uitgebreide toelichting op dat verzoek en op onderzoekswensen die hij indiende bij de Utrechtse rechtbank, werd wel voor het eerst duidelijk hoe D. tegen de beschuldigingen aan zijn adres aankijkt.

Facebookpagina

In de beleving van de tantramasseur speelde het inmiddels opgeheven Meldpunt Tantra Misbruik daarin een kwalijke rol. De twee vrouwen achter het meldpunt zouden vrouwen ertoe hebben aangezet om zijn tantrabehandelingen in de sfeer van seksueel misbruik te trekken. Ook zouden de aangeefsters onderling contact hebben gehad om belastende verklaringen tegen hem op elkaar af te te stemmen. De aangeefsters hebben dat de afgelopen tijd in verhoren bij de rechter-commissaris ontkend.

D.'s advocaat vroeg de rechtbank om e-mails van de vrouwen en een afgesloten Facebookpagina te mogen inzien om te kunnen bewijzen dat er wel degelijk sprake was van afstemming. Maar dit verzoek werd afgewezen.

Het gaat hier niet om de enige strafzaak tegen een tantramasseur; binnenkort moet ook een 'energetisch therapeut' uit Rotterdam voor de rechter komen. Deze week kreeg hij een werkverbod opgelegd na een nieuwe, vijfde aangifte tegen hem. Een datum voor het proces tegen de Rotterdammer is er nog niet.